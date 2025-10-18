Itf Combined, Niccolò Dessì eliminato in semifinale nel doppio maschileA Santa Margherita l’italiano Gianluca Cadenasso ha vinto il titolo nel singolare maschile
Niccolò Dessì, ultimo sardo in gara nel quinto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, è stato eliminato in semifinale nel doppio maschile.
Il portacolori del Quattro Mori Tennis Team e Simone Macchione si sono arresi 6-1, 6-1 al cospetto della coppia numero 1 del torneo, formata da Federico Bondioli e Giovanni Oradini. E proprio questi ultimi hanno poi vinto il titolo imponendosi col punteggio di 6-3, 6-4 sull’olandese Michiel De Krom e sul davisman ucraino Oleksandr Ovcharenko.
Quelli del doppio maschile non sono stati gli unici doppi turni disputati oggi per “smaltire” gli incontri saltati a causa del maltempo che ha colpito negli scorsi giorni anche Santa Margherita di Pula.
Nel singolare maschile oggi è arrivato il trionfo italiano di Gianluca Cadenasso, testa di serie numero otto che ha prima superato 6-0, 7-5 in semifinale l’austriaco Sebastian Sorger e poi, in finale, ha battuto 6-1,6-1 il ceco Martin Krumich.
Domani, nella finale del singolare femminile, la testa di serie numero 7, Jennifer Ruggeri, sfiderà la ceca Julie Struplova. Ruggeri, dopo aver eliminato nei quarti la numero 1 del seeding, la magiara Amarilla Kiara Toth 7-6(3), 6-0, l’ha poi spuntata 4-6, 7-6(4), 6-4, in rimonta e dopo 2 ore e 51 minuti di gioco, sulla testa di serie numero 8, Federica Urgesi. Quest’ultima era approdata in semifinale dopo aver sconfitto Angelica Raggi 6-1, 6-2 ai quarti.
Nel doppio femminile, invece, si sono infranti in finale i sogni di gloria di Gaia Maduzzi ed Eleonora Alvisi, superate 7-5, 6-4 dalla serba Anja Stankovic e dalla bulgara Elizara Yaneva.