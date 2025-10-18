Niccolò Dessì, ultimo sardo in gara nel quinto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, è stato eliminato in semifinale nel doppio maschile.

Il portacolori del Quattro Mori Tennis Team e Simone Macchione si sono arresi 6-1, 6-1 al cospetto della coppia numero 1 del torneo, formata da Federico Bondioli e Giovanni Oradini. E proprio questi ultimi hanno poi vinto il titolo imponendosi col punteggio di 6-3, 6-4 sull’olandese Michiel De Krom e sul davisman ucraino Oleksandr Ovcharenko.

Quelli del doppio maschile non sono stati gli unici doppi turni disputati oggi per “smaltire” gli incontri saltati a causa del maltempo che ha colpito negli scorsi giorni anche Santa Margherita di Pula.

Nel singolare maschile oggi è arrivato il trionfo italiano di Gianluca Cadenasso, testa di serie numero otto che ha prima superato 6-0, 7-5 in semifinale l’austriaco Sebastian Sorger e poi, in finale, ha battuto 6-1,6-1 il ceco Martin Krumich.

Domani, nella finale del singolare femminile, la testa di serie numero 7, Jennifer Ruggeri, sfiderà la ceca Julie Struplova. Ruggeri, dopo aver eliminato nei quarti la numero 1 del seeding, la magiara Amarilla Kiara Toth 7-6(3), 6-0, l’ha poi spuntata 4-6, 7-6(4), 6-4, in rimonta e dopo 2 ore e 51 minuti di gioco, sulla testa di serie numero 8, Federica Urgesi. Quest’ultima era approdata in semifinale dopo aver sconfitto Angelica Raggi 6-1, 6-2 ai quarti.

Nel doppio femminile, invece, si sono infranti in finale i sogni di gloria di Gaia Maduzzi ed Eleonora Alvisi, superate 7-5, 6-4 dalla serba Anja Stankovic e dalla bulgara Elizara Yaneva.

