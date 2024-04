L’ippica sarda festeggia il ritorno della disciplina del Completo, che nella prima tappa di Tanca Regia, organizzata dalla Fise Sardegna e dall'Asvi, incorona Nicola Pilleri, Luca Riccardi, Prudence Bardin, Elena Accorsi e Pamela Sesselego.

Nella CN100 riservata ai cavalli di 5 anni Asvi le ottime prove nel dressage e salto ostacoli (percorso netto) consentono a Nicola Pilleri su Desulos di chiudere davanti ad Aurora Sechi su Darving. Nella CN100 vittoria di Pamela Sesselego su Quanito Sauro, mentre nella CN80 riservata ai cavalli di 4 anni Asvi Luca Riccardi su Efes si impone grazie alla prova senza errori nel cross country che gli permette di superare Marco Arca su Enthu de Bois.

Prima in tutte e tre le prove (Dressage, salto ostacoli e cross country) Lucie Aude Prudence Bardin, in sella a Urban Boy vince la CN80. Posto d'onore per Carolina Andrea Stabile su Queen Mary. Nella CN60, infine, testa a testa tra due amazzoni che fanno percorso netto nel salto ostacoli e nel cross: Elena Accorsi con il pony Pin Pin la spunta per un soffio su Alessandra Diana in sella a Gingillo.

© Riproduzione riservata