Con una doppietta sulla sabbia di Riola Sardo, Tim Gajser si è aggiudicato il primo round degli Internazionali d’Italia di Motocross. Lo sloveno della Honda Hrc è apparso in forma smagliante e, dopo aver vinto gara1 al termine di un duello con il francese della Kawasaki, Romain Febvre, secondo davanti al connazionale della Yamaha, Maxime Renaux, ha concesso il bis in gara2. Stavolta, il cinque volte campione del mondo ha compiuto una fuga solitaria dopo essere riuscito a sopravanzare l’olandese Coldenhoff, che ha comunque regalato un ottimo terzo posto alla Fantic nell’esordio in Mx1 alle spalle di Febvre. Alla fine, Gajser si è aggiudicato la classifica di giornata facendo bottino pieno (50), davanti a Renaux (42) e Febvre (40).

In Mx2, domenica da ricordare per Ferruccio Zanchi, vincitore di giornata nella domenica dell’esordio della nuova Honda 250 dopo aver vinto gara2 e chiuso gara1 al quarto posto. In gara1, a prendersi la scena era stato il campione in carica Andrea Adamo, che in sella alla sua Ktm aveva lottato a lungo per il podio e per strappare il primo posto al tedesco di GasGas, Langenfelder.

In 125, vittorie di Doesen e Zanocz. Migliore dei sardi, 25º, Samuele Piredda del Mc Sas Taras Padru come Mattia Piredda, 30º. Al 33º posto Michele Argiolas del Mc Motorschool Riola, che con la consueta cura ha organizzato la manifestazione con il supporto della Regione Sardegna. Out in qualifica in seguito a una caduta, Matteo Sanna.

© Riproduzione riservata