Con due reti nel primo tempo la Flaminia Civita Castellana stende (2-0) la Costa Orientale Sarda. Al 18’ Sirbu crossa al centro per Lorusso che trafigge Xaxa. Al 43’ il raddoppio: cross di Lorossu dal fondo e deviazione vincente di Sirbu. Nella ripresa, al 41’ Naguel sfiora il palo. E’ il quarto turno senza vittorie per i gialloblù. Cos che scivola al settimo posto a tre lunghezze dalla zona playoff.

Buon punto (1-1) del Latte Dolce in casa contro la corazzata Romana. Ospiti avanti in avvio di ripresa con Succi. Al 15’ il pareggio di Grassi che con un gran sinistro sul primo palo trafigge il numero uno laziale. Nel finale gli uomini di Giorico sfiorano la vittoria.Ora sono a più quattro dalla zona playout. Si tratta del quinto risultato utile.

L’Atletico Uri cade (1-2) al “Ninetto Martinez” col Cassino, ora secondo della classe. E’ la settima sconfitta interna nelle ultime otto partite casalinghe. Per gli ospiti doppietta di Avreu (al 16’ di recupero del primo tempo -determinato per un brutto infortunio a Rosseti- ed al 26’ della ripresa). Per i giallorossi a segno Attili al 35’ della ripresa. Nel finale l’Atletico è andato vicinissimo al pari.

Al campo di Ostia Lido, il Budoni affonda (3-0) con l’Ostia Mare. I marcatori Brugi al 2 e Icardi al 14’ su rigore nel primo tempo e Tinti al 9’ della ripresa. Esordio, quindi, amaro per il tecnico Raffaele Cerbone. Biancocelesti, sempre penultimi, ora a meno 3 dalla zona playout.

