Diciannovesima vittoria in diciannove partite di campionato per Sarroch in Serie B. La capolista del girone G ha battuto 3-0 Casal Bertone. Successo anche per il Cus Cagliari con il 3-0 interno sulla Fenice Roma. Sul campo del Pallianus, la Why Company Stella Azzurra di Sestu lotta, ma perde 3-1 contro i laziali.

Femminile. In B1 femminile, la San Paolo supera 3-1 la Warmor Gorle Volley nello scontro diretto per la salvezza. In casa contro la Robosystem, Capo d'Orso Palau perde invece al tie-break. In B2 femminile, successo per l'Alfieri per 3-1 contro Gorla Volley Orsa. Vittoria casalinga anche per Garibaldi con il 3-0 su Visette Settimo Milanese, mentre La Smeralda Ossi è stata battuta 3-0 in casa dal Vero Volley Monza.

