Sarroch va a caccia della quindicesima vittoria in campionato. La caplista del girone G di Serie B torna in campo sabato per il match esterno contro Collialbani Genzano contro la quarta in classifica. Dopo aver vinto solamente al tie-break contro Marino, la squadra di coach Franchi proverà a tornare al risultato pieno. Trasferta anche per il Cus Cagliari, terzo in classifica e che punta al secondo posto. Gli universitari affronteranno a Paliano il Pallianus Volley.

Femmminile. Trasferte anche per le due sarde di B1 femminile. Capo d'Orso Palau, dopo il turno di riposo, affronterà il Costa Volpino primo in classifica. La San Paolo giocherà invece a Milano contro Bracco Propatria, terza forza del girone B. In B2 femminile, l'Alfieri attende al PalaConi B il Lazzate Volley. Impegni esterni per le altre due isolane. Garibaldi affronta il Cinisello, mentre La Smeralda Ossi affronta a Milano il Cagliero.

