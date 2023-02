Trasferta a Napoli contro la prima della classe per il 360 GG Monastir nella ventunesima giornata di Serie A. Sfida non semplice per i bianconeri che proveranno comunque a guadagnare il massimo nel match in programma domani alle ore 20. La squadra di Diego Podda è al momento terzultima in classifica, a un punto di distanza dai playout e a cinque dalla salvezza diretta.

Serie A2 e B. In Serie A2, sarà ancora Leonardo-Sampdoria. Dopo averli battuti ai rigori nel quarto di finale di Coppa Italia giocato mercoledì sera, la squadra di Petruso affronterà nuovamente i blucerchiati in campionato. La Leo è attualmente terza a pari punti col Lecco e a -9 in classifica dalla stessa Samp seconda. In Serie B, nuovo derby per il Sestu Città Mediterranea che ospita l'Industrial Point Cagliari. L'Elmas riceve l'MGM 2000. Impegni esterni per Jasnagora, contro il Futsal Fucsia Nizza, e C'è Chi Ciak, contro il Castellamonte.

Femminile. Nel girone A si parte domenica alle 14 con Jasnagora-Cus Milano e Polisportiva 1980-Mediterranea. Alle 16 è invece in programma il derby salvezza tra Cus Cagliari e Santu Predu. Nel girone B, l'Arzachena ospita il Sabina Lazio primo in classifica con la chance di superarlo in classifica, mentre l'Athena Sassari fa visita alla Virtus Ciampino quarta. Giocherà invece domani il Shardana Futsal che riceve il San Giovanni per l'anticipo di giornata.

