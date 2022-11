Niente da fare per il 360GG Monastir nell’anticipo di Serie A contro il Napoli. La squadra di Diego Podda si deve arrendere 5-1 a Sestu contro la prima della classe nonostante la buona prestazione. Cade anche la Leonardo nell’anticipo di A2, battuta 2-1 in trasferta dalla Sampdoria.

Serie B. Il Sestu Città Mediterranea si aggiudica anche il derby contro il Sardinia Futsal per 6-4 e conserva la vetta del girone. Trasferta amara per l’Elmas, superata 12-4 dall’MGM 2000. Il C’è Chi Ciak cade in casa 8-3 contro il Castellamonte. La Jasnagora invece pareggia 5-5 in casa contro il Futsal Fucsia Nizza.

© Riproduzione riservata