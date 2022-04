Dovevano essere cinque i recuperi di calcio sardo domani, ma il programma è sceso a tre. Slittano a mercoledì prossimo Sant'Elena-Ilvamaddalena di Eccellenza (padroni di casa ancora con dei positivi) e a sabato (ore 15.30) Tonara-Tharros del Girone B di Promozione.

Ancora in corsa. La Ferrini è scesa al quinto posto domenica, complice il rinvio della partita col Sant'Elena (recupero mercoledì 27) e la vittoria della Nuorese, ma fra gli scontri diretti e le due partite in meno può ancora vincere il campionato. Domani alle 16 sfida la Villacidrese, più o meno tranquilla in classifica, senza l'allenatore Sebastiano Pinna fuori per squalifica. I cagliaritani hanno rallentato molto nel girone di ritorno, dopo aver dominato fino a metà dicembre, ma restano in piena lotta per salire in Serie D e proveranno ad accorciare la classifica.

Salvezza e playoff. Sempre alle 16 di domani si recupera Guspini-Monastir, rinviata nove giorni fa per dei positivi nei biancorossi. La sconfitta per 2-1 domenica a Budoni, unita alla vittoria del Li Punti a Ossi, ha portato la squadra di Marco Piras al terzultimo posto ma il calendario può dare una mano per andare ai playout di Eccellenza. Gli ospiti rincorrono i playoff, come certifica il tecnico Nicola Manunza: “Guardando la classifica una vittoria ci permetterebbe di andare a sette punti dall'Ossese e dall'Ilva, con la Ferrini che ha due partite da recuperare, e rimanere a -4 dalla Nuorese. Sappiamo che è difficile ma è giusto crederci, abbiamo raggiunto un gran traguardo come i 50 punti e a cinque gare dalla fine è giusto provare a ottenere il massimo”.

Derby tra inseguitrici in Promozione. Nel Girone B di Promozione seconda contro terza in campo: alle 17 si gioca Tortolì-Macomerese. Distanziate rispettivamente di cinque e sei lunghezze dalla capolista Tharros, chi vince si lancia all'inseguimento della vetta nel rush finale di campionato (dove non ci saranno playoff).

© Riproduzione riservata