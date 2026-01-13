Masainas. È assai probabile che l'Arbus non abbia l'intenzione di svolgere il ruolo del terzo incomodo ma vorrà ritagliarsi posizioni di assoluto prestigio, però resta il fatto che Atletico di Masainas, primo in classifica con 31 punti, e Antiochense, secondo con 27 (assieme appunto all'Arbus) vogliano fare la voce grossa nel girone B della Prima categoria regionale.

L'ultima giornata del girone di andata ha visto l'Atletico prevalere con maestosità nel derby contro l'altra sulcitana, il Perdaxius, che peraltro inseguiva ad appena 4 punti, mentre l'Antiochense (che assieme all'Arbus tiene le distanze a 4 punti dal Masainas) ha dovuto piegare a dieci minuti dal termine la resistenza dell'Isili.

Il girone di ritorno che inizia domenica prossima probabilmente vedrà tutte le sulcitane dettare ancora legge perché comunque a parte la capolista Masainas e l'Antiochense, pure il Perdaxius non ha mica tirato i remi in barca e colpo di scena, vittoria su vittoria, ha ripreso quota la Verde Isola di Carloforte dopo un inizio molto incerto.

