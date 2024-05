È medaglia di bronzo per il Cus Cagliari ai campionati nazionali universitari in Molise.

Nella finale per il terzo posto, i ragazzi di Claudio Meloni hanno battuto (3-2) il Cus Cosenza. Il titolo di Campione d'Italia va nuovamente al Cus Lecce che ha sconfitto Parma ai rigori dopo che i tempi regolamentari erano terminati 1 a 1.

«I ragazzi hanno fortemente voluto la medaglia», dice il diesse, Andrea Vargiu. «Pur stanchi dalla settimana (quattro gare in cinque giorni) non hanno lasciato scampo agli avversari. Sugli scudi Camba autore di una doppietta tra cui un goal da cineteca in rovesciata che ha aperto le danze. Il giocatore del Villasimius è stato premiato migliore del torneo. La terza rete è stata firmata da Podda. Peccato – continua Vargiu, siamo stati vicini alla finale per l’oro ma nella semifinale col Cus Lecce non siamo stati fortunati. Siamo contenti della prestazione dei nostri ragazzi che hanno rappresentato Cagliari distinguendosi sia in campo che fuori ricevendo i complimenti dai vertici dell'organizzazione. Nella rosa erano presenti sei giocatori che militano in prima squadra nel Cus. Un orgoglio».

Le formazioni:

Cus Cagliari: Daga, Loi, Mudu, Fiori (60’ Zedda), Baldussi, Camba (65’ Pilosu), Delogu, Piras, Muscas (46’ Podda), Asunis (46’ Piroddi), Serra (46’ Melis). Allenatore Meloni.

Cus Cosenza: Quercia, M. G. Barbieri, Bonofiglio, Conti (46’ Maragò), Filidoro, Lopez (46’ N. G. Barbieri), Misuri, Orlando (57’ Fragale), Osso (46’ Pisani), Mirandola, Straface (46’ Aiello). Allenatore Bria.

