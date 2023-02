Tornano in campo domani Sarroch e Cus Cagliari per la sedicesima giornata del girone G di Serie B maschile. Al comando della classifica c'è sempre Sarroch che ospita domani in casa alle 17 il Pallianus con l'obiettivo di centrare la sedicesima vittoria in altrettante gare di campionato. Trasferta romana per il Cus Cagiari contro l'Appio Roma per provare ad avvicinare il secondo posto che dista due lunghezze.

Femminile. In B1 femminile, è in programma domani alle 16 a Cagliari il derby sardo tra San Paolo e Capo d'Orso Palau. Sfida importante anche in ottica salvezza: le due isolane sono appaiate a quota 14, con appena un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Derby salvezza anche in B2 femminile tra La Smeralda Ossi e Garibaldi La Maddalena. Impegno esterno per l'Alfieri che sfida Mondialclima Orago.

