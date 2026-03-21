Bilancio positivo per le squadre sarde impegnate nel 24° turno di Serie A2 Femminile: due successi pesanti in chiave playoff e uno stop contro la prima della classe. Festeggiano Cus Cagliari e Sardegna Marmi Virtus, mentre Selargius lotta ad armi pari, ma deve cedere al Sanga Milano.

Cus, rimonta e due punti pesanti. Successo di grande peso specifico per il Cus Cagliari, che supera Rovigo 57-53 al termine di una gara combattuta. Le universitarie partono bene, restano avanti per larghi tratti del primo tempo e poi resistono al ritorno delle venete, capaci di mettere la testa avanti nella terza frazione.

Nel momento più delicato, però, le ragazze di coach Xaxa ritrovano lucidità: il parziale finale consente di chiudere i conti e tenere vive le speranze playoff. Decisiva Nasraoui, protagonista con 14 punti e 11 rimbalzi, ben supportata da Bovenzi e Peric, entrambe in doppia cifra.

Cus Cagliari: Nasraoui 14, Piedel 5, Bovenzi 13, Granzotto 7, Peric 13, Caldaro 3, Reggiani 2, Lai ne, Gagliano ne, Salvemme ne, Spiga ne, Corso ne. Allenatore Xaxa.

Virtus, sorpasso nel finale e salvezza in tasca. Sorride anche la Sardegna Marmi Virtus Cagliari, che piega Milano 59-56 al PalaRestivo e mette al sicuro la permanenza in categoria. Le biancoblù costruiscono il vantaggio nella prima parte di gara, ma devono fare i conti con la reazione delle ospiti, che nel terzo quarto trovano anche il sorpasso. Nel finale, però, emerge il carattere della squadra di Staico: Tykha firma il controsorpasso, mentre El Habbab (17 punti) è glaciale nei possessi decisivi. In doppia cifra anche Zieniewska (10) e la stessa Tykha (13).

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 1, Zieniewska 10, El Habbab 17, Corda 5, Nativi 9, Gallus ne, Pasolini ne, Mattera 4, Tykha 13, Pellegrini, Anedda ne. Allenatore Staico.

Selargius, buona prova ma passa il Sanga. Si ferma invece la Nuova Icom Selargius, battuta in casa dalla capolista Sanga Milano (46-54). Le giallonere tengono bene l’urto nel primo quarto, ma pagano a caro prezzo il secondo periodo, chiuso con un parziale di 7-20 che indirizza la gara. Nella ripresa arriva la reazione: D’Angelo e Berrad guidano la rimonta fino al -4, riaprendo completamente i giochi. Nel momento decisivo, però, l’esperienza delle lombarde fa la differenza: Toffali e Tava firmano i canestri che respingono l’assalto e chiudono i conti.

Nuova Icom Selargius: Berrad 8, Ingenito 3, Ceccarelli 7, Aijanen 7, Juhasz 6, D’Angelo 10, Mura 2, Pinna 3, Ruggeri ne, Valenti ne, Blecic ne, Porcu. Allenatore Maslarinos.

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