All'Ilvamaddalena mancava solo una vittoria in casa nel suo strepitoso ritorno in Serie D dopo ventisei anni. È arrivata domenica, al quarto tentativo, battendo 3-2 il Nola: un successo valso il terzo posto in classifica, in piena zona playoff.

"Avere 16 punti dopo nove giornate era inaspettato per tutti, per una neopromossa giovane con parecchi che non avevano mai fatto la Serie D penso sia spettacolare”, ammette l'allenatore Aldo Gardini.

"Siamo contenti di aver vinto davanti al nostro pubblico, abbiamo sempre avuto tanti tifosi anche nelle altre partite e ci stanno vicini dal 1' al 95'. In casa avevamo sfidato una corazzata come la Casertana, poi Sorrento e Palmese ossia prima e seconda: non abbiamo mai demeritato, con la Palmese eravamo sopra fino al 90' con tante occasioni per raddoppiare. Vincere in casa ci mancava: siamo contenti”.

Il precedente successo interno dell'Ilva in Serie D risaliva addirittura al 28 gennaio 1996, 1-0 sulla Guanzatese.

Inizio da sogno. Per una neopromossa come l'Ilva l'obiettivo principale è ovviamente la permanenza in Serie D: dopo appena nove giornate su trentaquattro quasi metà strada è già fatta.

"Siamo partiti per cercare di arrivare il prima possibile a 40 punti, che è la quota che dovrebbe garantire la salvezza”, fa notare Gardini.

"Sinceramente penso che, come me, tutti quanti non si aspettassero un avvio così. Ma i ragazzi dal 25 luglio, anche quelli che non avevano fatto questa categoria, si sono calati nella mentalità giusta. Hanno lavorato bene, sono cresciuti tantissimo pur essendo una squadra giovane: danno tutto fino all'ultimo in ogni allenamento”.

Per Altolaguirre e compagni prossimo impegno domenica pomeriggio a Cassino, squadra due punti sotto in classifica. “Il campo è in erba, penso sia un bene per noi”, segnala il tecnico. “Ce la giocheremo a viso aperto, come fatto in casa e in tutte le trasferte fatte fino a oggi: l'Ilvamaddalena andrà a fare la sua partita”. Con la possibilità di proseguire nella corsa e passare da rivelazione a realtà del Girone G.

