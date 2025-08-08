Operazione in entrata anche nel parco fuoriquota del Tortolì, ripescato in Eccellenza. La società ha raggiunto l'accordo con l’attaccante Tommaso Manconi, classe 2008 proveniente in prestito dal Pirri.

Manconi, cresciuto nelle giovanili tra Virtus San Sperate, Cagliari Calcio e Pirri, ha giocato le ultime due stagioni in prima squadra col Pirri nel campionato di Promozione nelle quali ha messo a segno rispettivamente quattro e tre reti, con una doppietta all’esordio da titolare a soli 15 anni.

È reduce da esperienze formative nella Rappresentativa Sardegna e in quella Nazionale Under 16 LND. Un talento con l'occasione di fare una positiva esperienza in Eccellenza col Tortolì.

© Riproduzione riservata