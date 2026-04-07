Si fa sempre più avvincente il rush finale, in chiave promozione e salvezza, del torneo di Promozione regionale di calcio. In questa coda di stagione sono grandi protagoniste le formazioni oristanesi.

In testa al girone A, dopo la quattordicesima giornata di ritorno, la lotta promozione si fa sempre più serrata, con il Terralba F. Bellu a comandare la classifica. Terralbesi che approfittano della sconfitta del Guspini a Castiadas (5-0 finale), superano la Cannonau Jerzu per 4-1 e si insediano in vetta. La compagine allenata da Daniele Porcu porta a casa i 3 punti grazie alle reti messe a segno da Piras, Concu, Atzori e Grussu. Orrù e compagni, a 3 giornate dal termine, con 72 punti all’attivo, sono primi con 2 punti di vantaggio sulla coppia Guspini-Castiadas, a 70, e 3 sulla Villacidrese, che ne ha 69. Domenica, inoltre, è in programma lo scontro diretto in casa guspinese tra i padroni di casa e il Terralba; qualsiasi risultato inciderà sulle sorti della stagione delle prime 4. Tra le altre oristanesi spicca la sesta vittoria di fila dell’Arborea sul campo della Baunese per 3-5. Nella vittoria esterna dell’undici allenato da Maurizio Firinu spicca la tripletta siglata da Massimo Pibiri (all’ottavo gol nelle ultime 6 partite). Sabato scorso era in programma anche il derby tra Tharros e Freccia Parte Montis, con i biancorossi a imporsi, in rimonta, per 2-1. Dopo la rete in avvio di ripresa di Mandis è una doppietta di Gianoli a condannare la compagine mogorese. Sconfitta pesante in chiave salvezza per la formazione di Giancarlo Boi: ora la zona playout è distante 6 punti, sono solo 3 la gare al termine e il calendario si presenta difficile (nelle ultime due gare la Freccia affronterà Guspini e Terralba F. Bellu). Per la Tharros, invece, una vittoria che vale la matematica salvezza. Infine, è un punticino che muove la classifica quello conquistato dal Samugheo sul campo del Pirri (0-0).

Nel girone B, doppio stop per Bosa e Ghilarza. I bosani perdono pesantemente tra le mura di casa contro il Coghinas, formazione in lizza per i playoff, per 0-5. L’undici allenato da Salvatore Carboni continua a rimanere in zona playout con 33 punti, assieme allo Stintino, a 3 di distanza dalla salvezza diretta (posizione occupata dal Li Punti). Il Ghilarza, invece, cede per 2-1 contro il San Giorgio Perfugas. La distanza dai playout rimane di 6 punti, ma a disposizione c’è una gara in meno.

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