Il Tempio punta su uno dei principali allenatori sardi in attività: Mauro Giorico. Il tecnico classe '60, che nell’ultima stagione ha guidato sino a fine marzo il Latte Dolce in Serie D, è la scelta del presidente Salvatore Sechi in vista della prossima Eccellenza, dopo che nel campionato da poco concluso Giuseppe Cantara si era dimesso a due giornate dalla fine e Paolo Orecchioni aveva guidato la squadra nel finale di stagione playoff compresi.

Proprio Orecchioni sarà il suo vice, come segnale di continuità. Il Tempio, che già aveva annunciato la nomina di Alessandro Sassu come nuovo direttore sportivo, nei prossimi giorni comunicherà la composizione dello staff tecnico. Giorico ritrova Sechi, già suo presidente in una positiva esperienza alla Torres, e torna ad allenare in Eccellenza dove ha vinto il campionato nel 2022-2023 col Latte Dolce.

