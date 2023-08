Le amichevoli e le partite di agosto spesso portano a facili trionfalismi o nel caso contrario a eccessivi timori, ma è indubbio che spesso offrono ottime indicazioni sulle qualità delle squadre. Perciò agosto indica che il Tempio sia sulla strada giusta e si prepara (da matricola) a un campionato di Eccellenza di grande qualità. Dopo il pareggio (2-2) dei giorni scorsi al Nino Manconi contro L'Atletico Uri, si è appena conclusa un'altra sfida amichevole, in trasferta a Budoni (altra squadra di serie D). I Galletti tempiesi si sono imposti per 3-2, al termine di una partita scintillante. Per il Tempio sono andati a segno i neo acquisti Donati ( giovane del 2002 autore di una bella prestazione, doppietta per lui) e Igene.

La squadra di mister Cantara ha dimostrato di essere in salute, ma anche il Budoni ha fatto buone cose. Il tutto in un contesto molto delicato della preparazione, con carichi di lavoro quasi ai picchi e muscoli dei giocatori carichi di tossine da smaltire nei prossimi giorni, con esercizi di scarico e velocità. Soddisfatto della sgambata ovviamente l'allenatore del Tempio Giuseppe Cantara.

«Abbiamo giocato contro un'ottima squadra come il Budoni, che a mio avviso disputerà un buon campionato di serie D - commenta -. Noi siamo stati sempre in partita, proponendo il nostro calcio. Sono soddisfatto della condizione dei miei, ma teniamo sempre presente che sono amichevoli. I veri valori delle squadre si misurano con i 3 punti in palio. Però è indubbio che ho avuto buone risposte».

© Riproduzione riservata