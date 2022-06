Con appena un colpo di vantaggio, il team Is Molas L si aggiudica il titolo di campione sardo a squadre 2022, in palio sul campo di casa sabato e domenica tra ventisei squadre, con la formula stroke play medal scratch. Il quartetto vincitore, composto da Filippo Pani – Luca Pettinau (147 colpi in totale e miglior doppio giro dei campionati) e da Simone Bachis – Claudio Mudu (151 colpi totali) ha totalizzato 298 colpi, imponendosi di misura sulla formazione del Pevero B, formata da Angelo Filigheddu – Gian Mario Azara (149 colpi) e Gianfranco Zola – Gianluca Vitali (150 colpi).

Sul terzo gradino, con 306 colpi, ancora il club di Pula con la squadra I: Enrico Pani – Alberto Grilletti (152 colpi) e Francesco Vincis – Enrico Grilletti (154 colpi).

Podio interamente di Is Molas nella classifica netta, con la squadra D (Stefano Arrica – Francesco Mambrini e Luca Mambrini – Giovanni Arrica, 269 colpi), la squadra M (Daniele Dal Maso – Marco Zago e Antonio Cappai – Silvio Dal Maso, 270 colpi) e la squadra F (Mariano Lecca – Sandro Sergi e Matteo Lecca – Luca Andreoni, 272 colpi). “È stato un eccellente weekend di gare, con una nutrita partecipazione da tutti i circoli della regione e una bella lotta per il titolo”, il commento del delegato federale regionale Stefano Arrica, “ora l’appuntamento è al 25 e 26 giugno a Is Arenas per i Campionati Sardi di Doppio”.

