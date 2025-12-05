«Non è stata ottenuta la localizzazione certa dei manufatti». Tradotto: i due missili – uno Stinger e Aster 30 – sparati durante l’esercitazione Joint Stars del maggio scorso che si sono inabissati nel mare davanti al Poligono di Quirra risultano ancora dispersi.

La conferma arriva dal Ministero della Difesa, dopo due operazioni di ricerca, senza esito. Una terza è in programma nelle prossime settimane, ma nel frattempo restano in vigore le ordinanze che limitano la navigazione nel tratto di mare interessato e potenzialmente a rischio, tra Ogliastra e Sarrabus.

