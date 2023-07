Il Real Madrid torna a Cagliari, con la seconda edizione di un clinic che da anni porta in giro per l’Italia, con i giovani sardi dai sei ai quindici anni che avranno la possibilità di confrontarsi coi tecnici del club spagnolo sul campo di via Crespellani, a Mulinu Becciu.

Da lunedì 10 luglio, sino a venerdì 14, lo staff dei Blancos, guidati dal responsabile per l’Italia Massimo Baggiani, si dedicherà ai ragazzi con due sedute di allenamento al giorno focalizzate su tecnica e abilità individuale: i migliori talenti del camp accederanno alla finale nazionale, dove i giovani calciatori si confronteranno con i selezionati dagli altri clinic del Paese.

Il camp cagliaritano del Real Madrid è stato organizzato dalla società Himalaya Calcio, neonata spin-off dell’omonimo centro sportivo e guidata dal Responsabile tecnico Sergio Fadda, che dall’anno prossimo potrà contare su un settore giovanile con le categorie Giovanissimi e Allievi.

L’Himalaya aveva portato il club spagnolo a Cagliari anche l’anno scorso, ma quest’anno il clinic ha toccato il suo record: con un sold-out da oltre cento ragazzi in campo, sarà il più popolato d’Italia.

(Unioneonline/L.Ne.)

