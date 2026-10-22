Anticipi e posticipi infrasettimanali non portano bene alle squadre sarde di tennistavolo. Da lunedì a mercoledì cinque incontri e una sola vittoria, per giunta in un derby.

Ha iniziato lunedì il TT Sassari, nell’anticipo della seconda giornata della serie A1 femminile. A Castelgoffredo è stato battuto 3-0 dalle campionesse d’Italia, titolo conquistato dopo la finale con la stessa squadra sassarese. Sconfitte di Simon con Dragoman, di Ciobanu nel derby rumeno con Szocs (numero 23 del mondo), e di Roncallo che ha strappato un set a Stefanova.

Castelgoffredo ancora vittorioso martedì, a Cagliari ha battuto 3-0 la Marcozzi che bagna l’esordio nei campionati femminili con l’avversario più difficile. Nel recupero della prima giornata tre sconfitte in tre set di Clapa, con Szocs, Joardar con Dragoman e Cerritelli con Arlia (numero 4 d’Italia).

Ieri il derby tutto in famiglia al Palatennistavolo. Il Quattro Mori ha battuto 3-1 la Marcozzi dopo un match incerto e combattuto. Primo punto di Plaian, al quinto set su Clapa, raddoppio di Chasselin su Cerritelli, la Marcozzi accorcia con Joardar in tre set su Carnovale. Clapa va vicino al pari ma soccombe al quinto con Chasselin.

A Bolzano battuta d’arresto del Norbello, sconfitto 3-2 dal Sud Tirol. Era partito bene con Kolish, in quattro set su Vivarelli (numero 3 d’Italia), pari di Monfardini (seconda nel ranking) su Tofant, Norbello di nuovo in vantaggio con Moretti, ancora Monfardini in evidenza, 3-1 su Kolish. Decide Vivarelli in tre set su Tofant che condanna il Norbello alla sconfitta.

Ieri anticipo della terza giornata della serie A1 maschile, a Muravera il Carrara si è imposto 3-0. Squadra di casa rimaneggiata con Cipriano, Trevisan e Cuboni (54 anni in tre) battuti da Kulczycki, Mutti e Persson.

Supercoppa

Domani si assegna la Supercoppa femminile, contesa da Castelgoffredo e Norbello. Si gioca in casa della formazione lombarda, vincitrice sia del campionato che della Coppa Italia, dove ha battuto il Norbello, che a sua volta ha acquisito il diritto di disputare la Supercoppa.

Serie A1 maschile

Si completa la terza giornata dopo le vittorie di Carrara e Reggio Emilia negli anticipi. Domani la Marcozzi gioca a Siracusa contro la capolista, vittoriosa nelle prime due partite. Due sconfitte, e un punto, per la squadra cagliaritana.

Sabato il derby TT Sassari-Santa Tecla Nulvi, si gioca alle 16 nella Palestra di Corso Cossiga. Il TT Sassari è partito con il piede sbagliato, due sconfitte, mentre Nulvi è reduce dal successo nel derby con la Marcozzi.

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