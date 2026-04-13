I giovani calciatori Under 15 della società sportiva Porto Torres Calcio conquistano la promozione nella categoria Élite, un traguardo importante, frutto di una stagione vissuta con impegno, determinazione e spirito di squadra, che premia non solo i ragazzi ma rappresenta motivo di soddisfazione anche per la società e lo staff tecnico, che hanno costruito un percorso e favorito la crescita sportiva e umana degli atleti.

La partecipazione al campionato Élite rappresenta un’opportunità di confronto con realtà di alto livello e un ulteriore passo nel percorso di formazione dei giovani calciatori. Durante l’anno a seguirli è stato il dirigente dell’Asd Porto Torres- Settore giovanile, Stefano Valente insieme al gruppo di allenatori che cura il vivaio, in continua crescita negli anni.

«Ancora una volta, lo sport turritano si distingue per risultati di rilievo, confermando la qualità del lavoro svolto quotidianamente da atleti, dirigenti e allenatori», hanno detto il sindaco Massimo Mulas e l’assessora allo Sport Gavina Muzzetto a nome di tutta l’amministrazione comunale.

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