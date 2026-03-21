Emozioni e tanti applausi questo pomeriggio per il ritorno del Muravera Calcio nel campo comunale, chiuso da due anni per lavori di riqualificazione. Sugli spalti, alla fine, c’erano oltre duecento tifosi. Il match era valido per la diciannovesima giornata del campionato di Terza Categoria ed ha visto il Muravera imporsi sulla Jupiter di Pirri per 4 a 0.

«Ci siamo emozionati anche noi – ha detto a fine partita il mister Stefano Boi – è stata una bellissima sensazione. Da qui ripartiamo per fare il Muravera di nuovo grande”. Particolarmente soddisfatto il sindaco Salvatore Piu: “Il ritorno della nostra squadra sul proprio campo – ha ribadito – è un segnale di rinascita, frutto di un lavoro collettivo che ha visto impegnati la società, gli sponsor, i tifosi e l’amministrazione comunale. Un giorno di grande soddisfazione per tutta la cittadinanza di Muravera. Auguro al club un futuro ricco di successi».

Il Muravera questo pomeriggio è sceso in campo con dieci giocatori di Muravera (l’undicesimo era di San Vito). Nella ripresa è entrato anche Issouf Kone Tomoutie (chiamato da tutti Didi), il bomber della squadra a segno anche ieri. Dodici le reti per lui nel complesso. A fine gara tanti applausi per tutti, sia per la buona gara disputata che per il tanto sospirato ritorno a casa.

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