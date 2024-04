Era considerata la cenerentola del torneo, ma dopo aver sconfitto per 1 a 0 il Real Putzu in semifinale, l’Accademia Sulcitana di Villa San Pietro è riuscita a centrare la finale del torneo amatori Over 50.

I ragazzi del presidente-giocatore Momo Defraia se la vedranno domani alle 15,45, nel campo di Mulinu Becciu, contro la forte De Amicis: in palio la Coppa Italia di categoria.

Davide Magnini, allenatore della squadra nata oltre dieci anni fa, composta da un gruppo di amici impegnati nel sociale, parla di un piccolo miracolo sportivo: «Non eravamo di sicuro tra le squadre più accreditate ad arrivare alla fase finale del torneo, invece, contro ogni pronostico, questo gruppo di amici sul quale nessuno avrebbe scommesso domani si giocherà la finale contro una squadra blasonata come la De Amicis. Eravamo un po’ come la nazionale di calcio delle isole Samoa – sulla quale hanno addirittura fatto un film - l’ultima al mondo nelle classifiche della Fifa, ma grazie alla forza del gruppo siamo riusciti a raggiungere questo prestigioso traguardo».

