Turno decisamente positivo per la Marabadminton, che nei campionati di Serie A e B, con la prima e la seconda squadra, ha raccolto rispettivamente tre vittorie su tre nella massima serie ed una storica vittoria su tre incontri nella serie B.

In serie A la compagine sarda, campione d'Europa e vicecampione italiana in carica, si è così prontamente riscattata dalla falsa partenza di un mese fa che l'aveva momentaneamente relegata al terzultimo posto della classifica. Ora occupa il quarto posto che al momento le consente l'accesso alla final four di maggio. La squadra ha vinto per 4-1 con Chiari e Brescia e per 5-0 sul Merano.

La squadra di Serie B di Maracalagonis

Nella serie B la squadra giovanile, che schierava le giovanissime Noemi Concas e Rita Pusceddu e il pluricampione regionale Ivan Sotgiu, ha battuto la squadra siciliana "Le racchette" di Palermo per 3-2 per poi cedere nei successivi due incontri alla Polisportiva Nova Milanese ed ai fortissimi siciliani di Paternò.

Un esordio comunque estremamente positivo che testimonia l'eccellente lavoro che la società di Maracalagonis ed il suo tecnico Rosario Maddaloni, responsabile delle nazionali giovanili under 13 ed under 15, stanno svolgendo nel settore giovanile.

© Riproduzione riservata