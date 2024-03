La squadra di serie A di badminton di Maracalagonis ha conquistato la qualificazione ai playff scudetto, classificandosi nelle gare di ieri e di oggi al Palazzetto dello sport al secondo posto della classfica finale. Ha vinto tre gare contro due squadre siciliane di Palermo e contro il Modena.

La seconda squadra di Maracalagaonis, al suo primo anno della Serie b nazionale, si è invece salvata in un concentramento che si è svolto a Milano: ha vinto una gara, perdendone altre due. Trascinata da Adriano Viale, la MATEX campione d'Europa ha completato una fantastica rimonta che l'ha vista passare nel corso delle tre tappe di campionato dal settimo al quarto posto per poi concludere, al termine di questo weekend, al secondo posto della regular season, alle spalle solo dell'imbattuta BC Milano che ha terminato la stagione regolare con 9 vittorie su 9 incontri disputati.

Milano se la vedrà in semifinale contro gli altoatesini del Malles, mentre la MATEX Marabadminton incontrerà per il quarto anno consecutivo nei playoffs la squadra campione delle ultime tre edizioni, l'SSV Bolzano che ha terminato la regular season staccata di un solo punto dalla compagine sarda.

A Milano, nella giornata di sabato, la seconda squadra composta per 3 quinti da ragazzi e ragazze del vivaio della Marabadminton ha conquistato un preziosissimo successo sul BC Catania che le ha permesso di guadagnarsi la permanenza in Serie B anche per il prossimo anno. Adesso l'appuntamento con la storia sarà per maggio al Palabadminton di Milano dove i ragazzi e le ragazze del coach Rosario Maddaloni, dopo l'incredibile vittoria della European Club Championship del 2023, proveranno a portare in Sardegna anche il primo scudetto della storia.

