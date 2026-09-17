Il calcio regionale sardo anticipa il fine settimana. Fissata per sabato 19 settembre una fetta consistente della seconda giornata di Eccellenza e Promozione: una gara nel massimo campionato regionale e l'intero turno del girone B di Promozione.

In Eccellenza l'unico anticipo è anche il confronto più atteso della giornata. Nuorese e Atletico Uri si affrontano sabato alle 16, sul campo del Comunale di Bono, in via Cesare Battisti. Le due squadre arrivano all'appuntamento con umori opposti: i barbaricini devono riscattare il pesante 5-0 incassato sul campo del Santa Teresa Gallura all'esordio, mentre l'Uri ha aperto la stagione con il 3-1 interno sul Calangianus e vuole dare continuità al successo.

Il resto del girone resta invece alla domenica: alle 16 di domenica 20 settembre si giocano Alghero-Bonorva 1960, Lanusei-Taloro Gavoi, Calangianus-Villasimius, Ilvamaddalena-Santa Teresa Gallura, Terralba Francesco Bellu-Tortolì, Usinese-Iglesias e Villacidrese-Tempio.

Promozione girone B: otto gare tutte di sabato

Nel girone B di Promozione l'intero programma della seconda giornata si disputa il 19 settembre. Due gare fanno però orario a sé, per accordo fra le società, come registrato dal Comitato nelle modifiche al programma gare.

Si comincia alle 15.30 con Castelsardo-Campanedda, allo stadio comunale di Castelsardo. Alle 16 scatta il blocco centrale del turno: Buddusò-Montealma al comunale Borucca, Fonni Calcio-Ozierese 1926 al comunale Giuseppe Mulas, Li Punti Calcio-Bosa al comunale di Li Punti a Sassari, Luogosanto-Macomer Calcio al comunale Luigi Lacu, Macomerese Calcio-San Giorgio Perfugas allo stadio Scalabra di Macomer e Ovodda-Arzachena Calcio C.S. al comunale di Sa 'e Marina. Chiude il programma Thiesi-Coghinas Calcio, in campo alle 17 al comunale di Thiesi.

Il turno mette subito di fronte alcune delle squadre più in forma. Il Montealma, che ha travolto 6-1 il Thiesi, va a Buddusò contro una formazione reduce dal 3-3 di Bosa; l'Ozierese, autrice di un altro 6-1 ai danni del Li Punti, fa visita al Fonni. Attenzione anche al Luogosanto, corsaro per 3-0 a Perfugas, e alla Macomerese, che ha espugnato Arzachena per 2-0 e ora ospita proprio il San Giorgio Perfugas.

Restano invece in attesa di una definizione due risultati della prima giornata: sia Campanedda-Ovodda sia Macomer Calcio-Fonni sono sospese in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo, dopo i preannunci di reclamo presentati rispettivamente da Ovodda e Fonni.

Girone A di Promozione: tutto alla domenica, ma il 3 ottobre si anticipa

Nel girone A la seconda giornata si gioca invece per intero domenica 20 settembre alle 16, da Antiochense-Cus Cagliari a Sant'Elena-Cannonau Jerzu Picchi, passando per Ferrini Cagliari-Vecchio Borgo Sant'Elia e Arborea-Accademia Sulcitana. Un anticipo è però già in calendario per il turno successivo: Atletico Masainas-Ferrini Cagliari, in programma il 4 ottobre, si giocherà sabato 3 ottobre alle 16 per accordo fra le due società.

© Riproduzione riservata