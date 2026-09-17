San Giovanni Suergiu. Dopo alcuni allenamenti condivisi, è tempo per il nuovo Carbonia 1939 di affrontare la prima uscita ufficiale e si deve all'organizzazione di un triangolare amichevole che si terrà sabato 19 settembre alle 15.30 presso il campo sportivo comunale Giuseppe Di Vittorio di San Giovanni.

Il triangolare vedrà in campo la ASD San Giovanni Suergiu e la polisportiva Is Urigus, entrambe iscritte al campionato di Terza categoria regionale, e il neo Carbonia 1939, iscritto al torneo di seconda categoria.

Il Carbonia 1939 è nato lo scorso agosto per sostituire la ASD Carbonia Calcio che, gravato da una crisi finanziaria molto pesante, ha rifiutato di iscriversi al campionato di Eccellenza regionale.

Durante un'estate molto travagliata è così nato su egida della federazione il Carbonia 1939: considerata la storia calcistica della città gli è stato concesso di ripartire dalla Seconda invece che dalla Terza. Il Carbonia 1939 sarà guidato in panchina dall'allenatore Maurizio Ollargiu, il San Giovanni da mister Roberto Montano e la polisportiva Is Urigus dal tecnico Michele Mileddu.

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