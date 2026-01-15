Ritorna in biancoceleste Marco Mudadu, terzino sassarese classe 2006, che ha iniziato quest’annata al Sestri Levante (Serie D, Girone A) scendendo in campo, tra campionato e Coppa Italia di Serie D, in 20 occasioni.

Cresciuto proprio nel settore giovanile del Latte Dolce, Mudadu ha indossato anche le maglie di Olbia e Torres. Nella stagione passata con il club biancoceleste ha disputato ben 33 partite.

Marco Mudadu ha dichiarato: “Com’è arrivata la proposta del Sassari Calcio Latte Dolce non ho avuti dubbi sulla scelta da fare: lo scorso anno mi sono trovato molto bene in questa società e conosco già mister Michele Fini e questo è sicuramente un valore aggiunto. L’obiettivo per questi sei mesi è chiaro: aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Fin dal primo allenamento ho capito che la squadra ha delle grandi potenzialità e che si lavora con intensità dal primo all’ultimo minuto: sono pronto a mettermi subito a disposizione dei compagni. Per quanto concerne l’avventura al Sestri Levante è stata un’esperienza positiva: ho giocato con continuità e ho trovato anche il primo gol tra i grandi”.

