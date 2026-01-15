Il Latte Dolce fa rientrare il terzino Marco MudaduIl diciannovenne giocatore sassarese arriva dal Sestri Levante
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ritorna in biancoceleste Marco Mudadu, terzino sassarese classe 2006, che ha iniziato quest’annata al Sestri Levante (Serie D, Girone A) scendendo in campo, tra campionato e Coppa Italia di Serie D, in 20 occasioni.
Cresciuto proprio nel settore giovanile del Latte Dolce, Mudadu ha indossato anche le maglie di Olbia e Torres. Nella stagione passata con il club biancoceleste ha disputato ben 33 partite.
Marco Mudadu ha dichiarato: “Com’è arrivata la proposta del Sassari Calcio Latte Dolce non ho avuti dubbi sulla scelta da fare: lo scorso anno mi sono trovato molto bene in questa società e conosco già mister Michele Fini e questo è sicuramente un valore aggiunto. L’obiettivo per questi sei mesi è chiaro: aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Fin dal primo allenamento ho capito che la squadra ha delle grandi potenzialità e che si lavora con intensità dal primo all’ultimo minuto: sono pronto a mettermi subito a disposizione dei compagni. Per quanto concerne l’avventura al Sestri Levante è stata un’esperienza positiva: ho giocato con continuità e ho trovato anche il primo gol tra i grandi”.