Aggressione verbale con pesanti insulti al generale Roberto Vannacci a Cagliari. È accaduto nella giornata di ieri al fast-track dell’area partenze dell’aeroporto di Elmas.

La conferma arriva dalla Questura. L’uomo è stato identificato dalla Polaria: si tratta di un 50enne che lavora in Sardegna.

Al momento non risulta sia stata depositata alcuna denuncia formale.

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