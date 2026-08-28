Elmas
28 agosto 2026 alle 19:15
Cagliari, aggressione verbale al generale Vannacci in aeroporto: identificato un 50enneÈ accaduto al fast-track dell’area partenze, l’uomo è stato identificato dalla Polaria
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Aggressione verbale con pesanti insulti al generale Roberto Vannacci a Cagliari. È accaduto nella giornata di ieri al fast-track dell’area partenze dell’aeroporto di Elmas.
La conferma arriva dalla Questura. L’uomo è stato identificato dalla Polaria: si tratta di un 50enne che lavora in Sardegna.
Al momento non risulta sia stata depositata alcuna denuncia formale.
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