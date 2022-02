Domenica di Serie D che vede solo il Lanusei vincere delle sei sarde in campo (oltre all'Arzachena passato ieri nell'anticipo 1-2 sul Cynthialbalonga), ma sono tre punti fondamentali per la corsa salvezza. I biancorossoverdi ottengono il primo successo sotto la guida di Oberdan Biagioni, alla sua quarta partita, interrompendo una serie negativa che durava dal 21 novembre: 2-0 al Muravera con i gol di D'Alessandris a metà primo tempo e Fernández al 57'. Nella circostanza espulso per proteste il tecnico dei sarrabesi, Francesco Loi. Non va oltre lo 0-0 la Torres in casa del Cassino, con i sassaresi ora a -7 dal Giugliano (vittorioso 3-0 sul Team Nuova Florida e atteso mercoledì da un recupero).

Triplo crollo. Il Carbonia perde ancora ed è sempre più ultimo. Va avanti a Formia con Aloia, ma subisce fra il recupero del primo tempo e l'inizio della ripresa il sorpasso dei laziali, che vincono 2-1 e staccano ulteriormente i biancoblù di David Suazo, ora a -4 dalla zona playout. Malissimo Latte Dolce e Atletico Uri: i sassaresi, a Usini, perdono 0-3 lo scontro diretto col Gladiator e scivolano al penultimo posto seppur con tre partite da recuperare, i biancorossi incappano in una giornata no e sono travolti addirittura 0-5 dalla Vis Artena.

