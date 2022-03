La settima giornata del girone di ritorno di Serie D comincia con due anticipi al sabato, che vedono protagoniste tre delle sette squadre sarde.

Poco margine. Con un punto nelle ultime tre giornate il Lanusei non è riuscito a dare continuità alla vittoria nel derby col Muravera, rimanendo ancorato al quintultimo posto. La zona salvezza non è lontanissima (cinque punti), ma alla squadra di Oberdan Biagioni serve una sterzata. Alle 14 al "Lixius" arriva l'Aprilia, che nell'ultima settimana ha battuto Latte Dolce (al 96') e Carbonia (mercoledì nel recupero, tre giorni dopo il successo dei minerari proprio sugli ogliastrini) rilanciando le sue ambizioni playoff.

Derby. Alle 15.30 l'altro anticipo del sabato, il derby (anche locale) Atletico Uri-Latte Dolce. I padroni di casa hanno tre punti di vantaggio sulla zona playout, dalla quale si sono quasi sempre tenuti a distanza nel corso della stagione. Non si può dire lo stesso dei sassaresi, terzultimi e che a oggi sarebbero retrocessi direttamente per eccessivo distacco dalla sestultima (-8). La squadra di Pierluigi Scotto però può invertire la tendenza in quattro giorni: oggi al "Martinez", mercoledì alle 14.30 nel fondamentale derby in casa col Carbonia (recupero). Assente negli ospiti Daniele Cannas, squalificato.

Le altre. Domenica in Serie D si giocano, tutte alle 14.30, Cassino-Carbonia, Ostiamare-Muravera (a porte chiuse), Real Monterotondo Scalo-Arzachena e Torres-Team Nuova Florida.

Eccellenza e Promozione. In Eccellenza l'anticipo del sabato è Nuorese-Budoni (ore 16), con Ferrini-Villacidrese rinviata. In Promozione scendono a due le partite di domani: Bittese-Tonara alle 15 nel Girone B e Lanteri Sassari-Calangianus alle 15.30 nel C, da quest'ultimo girone doveva esserci anche San Teodoro-Porto Cervo rinviata per positivi nei padroni di casa.

© Riproduzione riservata