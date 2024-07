Il Lanusei ha raggiunto l'accordo con Igor Caetano Trindade, jolly di centrocampo, brasiliano classe 1995. Lo ha voluto l'allenatore Piras che lo avuto a disposizione col Tortolì nella stagione 2022-2023.

Trindade è cresciuto nelle giovanili dell'International di Porto Alegre, in Brasile. Ha poi vestito le maglie del São Luiz, Bandeirante e Avenida. In Europa ha maturato esperienze importanti nel campionato lusitano, giocando anche in serie B con l’ União Leiria.

In Eccellenza invece il Tempio si rafforza con l'arrivo del trequartista Enrico Zirolia, un giovane di grande personalità, dotato di dribbling e velocità, cresciuto a pane e calcio e sempre protagonista in ogni categoria in cui ha giocato. Sassarese, classe 2005, Zirolia, dopo la trafila nelle giovanili del Latte Dolce, si è meritato a suon di gol la convocazione nella rappresentativa sarda al Torneo delle Regioni per poi passare nella Primavera della Torres (4 reti e 5 rigori procurati).

Nella scorsa stagione Zirolia ha giocato in Promozione, con la maglia della Macomerese, mettendo a segno 6 gol in 33 presenze.

