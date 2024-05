Una stagione da protagonista in Serie D ed un futuro nei professionisti. Il portiere Domiziano Tirelli, classe 2006, è stato tra i protagonisti assoluti della salvezza diretta dell’Atletico Uri (Serie D, girone G). Annata arricchita dalla convocazione nella rappresentativa di categoria e partecipazione al torneo di Viareggio.

«È stata una stagione ricca di emozioni», dice Tirelli, «partendo dall’esordio in serie D, passando per il torneo di Viareggio e per poi concludere l’anno con una grandissima salvezza, riuscendo così a togliermi grandi soddisfazioni. Ringrazio la società Atletico Uri e lo staff tecnico per la fiducia che mi è stata data durante la stagione e i miei compagni per avermi accolto come uno di loro».

Il futuro? «L’obbiettivo è quello di riconfermarsi in un campionato importante come la D, a prescindere dai colori della maglia che vestirò».

Intanto Tirelli è l’unico sardo candidato nel sondaggio del “Corriere dello Sport” per determinare il miglior Under di Serie D.

© Riproduzione riservata