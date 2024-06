Cambio in pachina al Ghilarza, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Lello Foris è il nuovo allenatore del Ghilarza e prende il posto di Giacomo Demartis passato all'Ossese. Lo comunica il presidente della società giallorossa Fabrizio Miscali.

Laureato in Scienze motorie, Floris inizia la sua carriera come preparatore atletico con il Sant’Elena per poi passare a Seui e con la Villacidrese. Tra le sue esperienze anche quella in D col Selargius come vice di Vincenzo Fadda, col Tonara in Eccellenza e poi Abbasanta, Seulo, Gonnosfanadiga, Arbus, mentre la scorsa stagione ha guidato alla salvezza il Guspini nel girone A di Promozione.

