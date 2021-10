Il Sardinia Grand Slam, in corso da due giorni al Poetto di Cagliari, ha un nuovo leader: il francese Axel Mazella, campione del mondo del mondo in carica e dato come grande favorito alla vigilia dell’evento, valido come terza tappa del circuito internazionale delle IKA KiteFoil World Series.

Le regate. La brezza da mare si è fatta attendere sul campo di regata, raggiungendo nel pomeriggio un’intensità compresa tra i 13 e 17 nodi. Mazella si è aggiudicato tre, delle cinque regate corse davanti alla spiaggia. Gli altri due successi portano la firma del connazionale Theo De Ramecourt e del russo Denis Taradin, ma non bastano per insidiare il primato del transalpino, ora in testa con 14 punti. Segue Taradin (21), a sua volta tallonato dal britannico Connor Bainbridge (23). Primo tra gli italiani resta Mario Calbucci, ottavo in graduatoria, mentre il cagliaritano Daniele Pischedda è 36°.

Graduatoria femminile. Nulla cambia invece nella classifica femminile, dove si conferma in testa la francese Poema Newland, davanti alle connazionali Lauriane Nolot e Jessie Kampman.

Domani è in programma la visita di una delegazione di Luna Rossa Prada Pirelli Team.

© Riproduzione riservata