Dopo una lunga sosta, il Cus Cagliari è pronto a ritrovare il parquet di Sa Duchessa per l’avvio del girone di ritorno del campionato di Serie A2 Femminile. Il calendario propone subito un banco di prova complesso: sabato (ore 18) arrivano le umbre della Pf Umbertide, formazione che ha chiuso la prima metà di stagione stabilmente nelle posizioni di vertice del girone B.

Le universitarie hanno potuto sfruttare un periodo di lavoro più ampio rispetto alle avversarie, grazie al turno di riposo di fine andata e alla pausa di gennaio. Umbertide, invece, ha affrontato anche l’impegno delle Final Eight di Coppa Italia, concluso ai quarti di finale contro Sanga Milano. Un dettaglio che però non cambia la sostanza di una sfida che si annuncia complessa, vista la qualità del roster guidato da Michele Staccini.

La squadra umbra può infatti contare su individualità di primo piano come Giulia Sorrentino, tra le migliori realizzatrici dell’intera Serie A2, e Agnese Gianangeli, punto di riferimento sotto i tabelloni. Nel confronto dell’andata, Umbertide si impose su un Cus Cagliari allora privo di pedine importanti come Granzotto e Nasraoui, e il bilancio complessivo delle umbre - 18 punti e terzo posto a metà stagione - racconta di un gruppo costruito per puntare in alto.

In casa cagliaritana il periodo di stop ha permesso di lavorare con continuità, anche se non sono mancati intoppi legati a qualche problema influenzale. Coach Federico Xaxa confida comunque di recuperare tutte le giocatrici in vista del match: «Siamo reduci da settimane complicate, ma il gruppo ha risposto con grande serietà. Ci aspetta una partita difficile, contro una delle squadre più attrezzate del campionato, e servirà la miglior versione di noi stesse».

Per il Cus Cagliari sarà anche l’occasione per lasciarsi alle spalle l’ultima battuta d’arresto interna contro Alcamo e ripartire con nuove energie. L’impatto offensivo di Giorgia Bovenzi, l’intensità difensiva e la capacità di contenere le bocche da fuoco umbre rappresenteranno alcune delle chiavi di una sfida che, fin da subito, dirà molto sulle ambizioni delle cussine nel girone di ritorno.

