È stato un turno ricco di emozioni e colpi di scena per le formazioni oristanesi, il quindicesimo di ritorno del torneo di Promozione regionale di calcio.

Nel girone A, il Terralba F. Bellu torna dal big match di giornata sul campo del Guspini con una vittoria, per 1-2. Con i 3 punti conquistati, l’undici allenato da Daniele Porcu, decisiva la doppietta del bomber Andrea Sanna (arrivato a quota 27 reti segnate in campionato), consolida la prima posizione. Se il vantaggio dal Guspini è aumentato ora a 5 lunghezze (75 punti i terralbesi, 70 i guspinesi), rimane invariato il margine di 2 punti sul Castiadas (secondo a quota 73) e di 3 sulla Villacidrese (terzo con 72). In ogni caso, con 180’ da giocare è ancora tutto aperto per le prime 4 posizioni in classifica. Nella corsa per la testa, la Villacidrese risponde alla capolista grazie al successo sul campo di un’altra oristanese, l’Arborea (3-4 il finale). Tre punti arrivati grazie alle due reti realizzate nei minuti di recupero; padroni di casa con un uomo in meno nel finale (espulso per doppia ammonizione Cammarota al 41’), ma sul 3-2, sono stati prima raggiunti da Demurtas al 49’, poi superati da Bellu al 51’. La formazione allenata da Maurizio Firinu interrompe così tra striscia di 6 vittorie di fila. Sconfitta pesante per la Freccia Parte Montis, 2-4, contro l’Atletico Cagliari. Uno stop che fa male in chiave salvezza, con i mogoresi che rimangono con 6 punti da recuperare sull’ultima posizione che vale i playout (Freccia a 23 punti, Ovodda a 29) e due gare a disposizione (contro il Castiadas, secondo, e Terralba, primo). Non fa male, invece, il KO della Tharros sul campo della Cannonau Jerzu (6-4). Nelle fila degli oristanesi, già salvi, spicca la doppietta di Gianoli (arrivato a quota 21 in campionato). Da ieri è matematicamente salvo anche il Samugheo, grazie al pareggio a reti inviolate (0-0) contro il Vecchio Borgo Sant’Elia. Obiettivo stagionale raggiunto per la matricola guidata da Alberto Piras.

Nel girone B, prosegue la lotta per la permanenza nella categoria di Bosa e Ghilarza. I bosani perdono sul campo dell’Arzachena per 4-1 e rimangono agganciati alla zona playout con 33 punti (assieme allo Stintino). Il Ghilarza, invece, vince in rimonta contro il Li Punti per 3-2 e accorcia a 3 punti il divario dalla posizione playout (ghilarzesi terz’ultimi con 30 punti all’attivo).

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