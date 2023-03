Dopo aver conquistato la qualificazione, il Città di Cagliari vuole anche ospitare la Final Four di Coppa Italia di C1. La società del capoluogo si è ufficialmente candidata per fare da padrona di casa nell'ultimo atto della fase nazionale del torneo maschile e femminile, che si svolgerebbe tra il 28 e il 30 aprile al PalaConi. Per la Final Four della Coppa Italia di C1, il Città di Cagliari affronterà Marsala, Real Bubi Merano e MaMa San Marzano. Nel caso in cui la domanda dovesse essere accolta, al PalaConi si giocherà anche la Final Four della Coppa Italia di C femminile con Centro Storico Montesilvano, Littoriana, Academy Torino e Meta Catania che si contenderanno il trofeo.

A2 femminile. Sempre in tema Final Four, la Mediterranea giocherà domani a Prato la Final Four della Coppa Italia di A2 femminile. La squadra di Versace affronterà in semifinale La10 Soccer, formazione livornese capolista del girone B. L'eventuale finale domenica alle 15 contro la vincente di Futsal Perugia-Virtus Cap San Michele.

Serie A. Dopo la sosta, torna in campo anche il 360 GG Monastir, atteso dallo scontro diretto contro l'Italservice Pesaro in programma domani alle 20.30. In A2, la Leonardo gioca domenica contro Fenice Venezia Mestre.

Serie B. Il turno di Serie B è già iniziato ieri con il derby tra Jasnagora e Industrial Point Cagliari, terminato 3-3. Domani il Sestu Città Mediterranea potrebbe festeggiare la promozione matematica in A2 in caso di risultato positivo contro il Cardano '91. Impegno esterno per il C'è Chi Ciak contro il Real Five Rho. Turno di riposo per l'Elmas.

