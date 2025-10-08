Il Challenge Riviera del Corallo scalda i motoriTutto pronto per la manifestazione motoristica organizzata dal Team Alghero Corse in collaborazione con Aci Sassari, Comune di Alghero e Fondazione Alghero
Tutto pronto per la settima edizione del Challenge “Riviera del Corallo”, ancora una volta ultima gara del Campionato italiano. Appuntamento anticipato per il 2025, in programma sabato 29 e domenica 30 novembre e organizzato dal Team Alghero Corse in collaborazione con Aci Sassari, Comune di Alghero e Fondazione Alghero.
La competizione, che assegna anche il prestigioso titolo di campione italiano di Formula Challenge, tre manches di tre giri ciascuna, su un tracciato di 1,27 chilometri.
La titolazione a Campionato italiano porterà ad Alghero piloti da diverse parti dello Stivale, ma tanti saranno anche i piloti sardi, di cui molti algheresi, che si sfideranno in pista.
A breve verrà comunicata la data dell’apertura delle iscrizioni.