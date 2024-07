Il Monastir che si prepara al ritorno in Eccellenza non ripartirà dal capocannoniere Mauro Ragatzu: la società ha infatti deciso di non riconfermare l’attaccante quartese, classe 1982, capocannoniere con 40 reti nell’ultima stagione di Promozione e altre 4 reti in Coppa Italia. Numeri da record che spiegano, assieme all'ottimo assemblamento della squadra, perché la formazione abbia dominato il campionato e vinto anche la coppa di categoria. “Con grande dispiacere, perché Mauro ha fatto un grande campionato, abbiamo deciso di fare un’altra scelta”, dichiara il presidente del club Marco Carboni. “Lo ringraziamo per tutto il contributo che ha dato alla società, nella stagione del ritorno

in Eccellenza. È stata una decisione molto difficile, che abbiamo potuto prendere solo negli ultimi giorni»

La società e il direttore sportivo Zanda hanno iniziato a muoversi anche con le prime operazioni in entrata: il colpo in attacco è Sergio Nurchi, attaccante di esperienza che arriva dalla COS, autore di 59 gol in 194 presenze in Serie D. In

porta i nuovi acquisti sono Riccardo Daga, ex portiere della Primavera del Cagliari e dell’Iglesias, e Gabriele Mereu, proveniente dal Ghilarza. Sempre dai ghilarzesi arriva anche il centrocampista classe 2001, Andrea Corda.

Dopo la permanenza in rosa dei difensori Pinna, Arzu e Bellu e dei centrocampisti Riep, Masia e Piras, il Monastir potrà contare anche nella prossima stagione sul centrocampista offensivo Alessio D’Agostino, classe 1986, che nel suo primo anno in squadra è stato un autentico trascinatore con 21 gol e fornito numerosi assist ai propri compagni. Ha anche segnato 2 gol in Coppa Italia. Nella scorsa stagione è stato spesso impiegato dal tecnico Angheleddu nel ruolo di esterno d’attacco.

Il calciatore, originario di Torino ma sardo di adozione, è un uomo di grande esperienza che ha militato in carriera con

ottimi risultati in diverse squadre, tra cui Ferrini Cagliari, Monteponi Iglesias, Progetto Sant’Elia, Tortolì, Castiadas e Arbus. In carriera ha vinto il massimo campionato regionale con il Castiadas nella stagione 2017-2018 e la sua ultima

esperienza nella categoria risale a due stagioni fa con la maglia della Ferrini.

Contemporaneamente sono stati annunciati gli addii del portiere Enrico Galasso, trasferitosi al Lanusei, e dei centrocampisti Matteo Saias e Gianmarco Paulis. Non rimarrà nemmeno l’esperto difensore centrale Pierluigi Porcu, arrivato nell’ultimo mercato invernale. Via anche il portiere Jacopo Angioni, i centrocampisti Nicola Deias, Tommaso

Piro, Federico Poddesu e gli attaccanti Luca Caboni, Alessio Cannizzaro e Stefano Murgia.

