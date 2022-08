Il Consiglio di Stato conferma la data del 25 agosto per la sentenza sul ricorso del Campobasso in merito all’esclusione dalla Serie C 2022/23.

E in campionato, con la prima giornata in programma il 28, si va verso il rinvio. Un timore espresso chiaramente oggi, prima ancora che il Consiglio di Stato respingesse ufficialmente la richiesta della Figc di esprimersi prima del 25, dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che ha posto l’accento sul danno che subirebbero i 60 club già ammessi, e tra questi l’Olbia e la ripescata Torres, che resterà in C a prescindere dalle sorti del Campobasso.

Già il ricorso dei molisani ha fatto rinviare a data da destinarsi la compilazione dei calendari, che avrebbe dovuto avvenire stamattina. Operazione che dovrà tener conto della possibilità di un girone dispari, presumibilmente il girone C, a 21 squadre, qualora il ricorso del Campobasso dovesse essere accolto. O a 22 se pure il Teramo, altra ricorrente contro l’esclusione, dovesse avere fortuna.

© Riproduzione riservata