La Sardegna si appresta a vivere un intenso fine settimana motoristico, con ben due gare tricolori in programma.

Alla Ittiri Arena si disputeranno due date del Campionato Italiano Rally Cross Aci Sport con una trentina di partenti: domani la seconda prova stagionale che avrà coefficiente 2, e domenica la gara nella versione “reverse”, percorrendo il circuito in senso inverso, che sarà valida come terzo round della lotta per il titolo italiano.

Nella classe regina, la Rx5/Supercar, occhi puntati su Simone Romagna (Skoda Fabia Evo R5), vincitore della prima di campionato, sul vice campione Fabio Mezzatesta (Hyundai i20 R5), ma anche su Donetto e Sonzogni, entrambi su Skoda Fabia R5. Al via anche Gianfranco Pes (R5), portacolori sardo al debutto come Rosario Montalbano. Un sardo anche nella Supercar, Gianluca Leoni, su Mitsubishi Lancer come Marco Noris, l’uomo da battere. Nella Stc-1600 spiccano il talento Valentino Ledda (Peugeot 208 R2), vincitore all’esordio sulle auto a ruote coperte nella prima di campionato, e Armando Tocchio, secondo a Maggiora. Al via anche i sardi Gian Matteo Bechere (Peugeot 106), Nicola Pes (Clio S1600), Luca Sanna (Fiat 127) e Salvatore Sanna (Fiat Uno). Gianni Saddi (Citroën C3) in gara nella Stc+2000. Nella Kartcross, favorito Riccardo Canzian, presenti anche Matteo Bernini, i fratelli Nicolò e Matteo Grieco e l’esordiente Felice Salaris.

La manifestazione, organizzata dalla Ittiri Arena Group presieduta da Gianni Marmillata, si aprirà domani con le prove libere (9-11), seguite dalle tre qualifiche (dalle 11.30) e da semifinali e finali (a partire dalle 16). Domenica si comincerà un po’ prima con le libere (8.30-10.30), poi le tre qualifiche (dalle 11) e semifinali e finali (dalle 15.30).

Slalom di Loceri. Grande attesa anche per lo scenografico 6º Slalom Città di Loceri, che sarà valido come 2ª prova dell’Italiano Slalom, Trofeo Nord e Coppa Aci Zona 2, oltre che per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna. Saranno 63 i piloti al via, tra cui il campione in carica Michele Puglisi, vincitore dell’edizione 2022, e l’attuale leader Salvatore Venanzio, nonché gli agguerriti Luigi Vinaccia e Domenico De Gregorio. Numerosissimi i sardi in gara, come Francesco Marrone e tutti i protagonisti del Campionato Regionale, tra cui Piu, Angioj, Idili, Marcello, e la dama Cristina Ruggiero. L’appuntamento organizzato dall’Ogliastra Racing col supporto di Arbus ProMotors, si correrà lungo un tracciato di 3900 metri su cui verranno posizionate 12 postazioni di birilli. Domani le verifiche (16-20), domenica alle 9.30 la partenza della ricognizione, seguita da tre manche di gara. Premiazioni alle 18 in piazza Nonnu Melis.

Gli altri sardi in gara. Diversi i piloti isolani che rappresenteranno la Sardegna oltre i confini regionali. Trasferta spagnola per il diciassettenne di Assemini, Lorenzo Cossu, che sarà ai nastri di partenza del secondo round della serie europea Ultimate Cup Series in programma in Navarra, sulla pista di Los Arcos, lunga 3933 metri. Lorenzo, che a fine marzo aveva ottenuto un significativo successo di classe nella Sprint Gp Touring, sarà al volante della Ferrari 488 Challenge della Scuderia Ravetto e Riberti, auto con cui nel 2022 aveva vinto il titolo italiano nella classe Gt Cup-Am.

Nel frattempo, l’equipaggio della Porto Cervo Racing formato da Paolo Moricci e Paolo Garavaldi sarà al via del 38º Rally Montecatini e Valdinievole, mentre un altro alfiere smeraldino, Mario Murgia, sarà al volante della sua Mitsubishi Lancer Evo X al 32º Trofeo Scarfiotti, valido come 2º round del massimo Campionato Italiano Velocità Montagna e 3º del Trofeo Nord. Al via della Sarnano-Sassotetto ci sarà anche un altro sardo, l’olbiese Giuseppe Vacca su Osella Pa30.

Il convegno. Nel pomeriggio di oggi, nella sede dell’Aci Sassari, accolta con interesse la conferenza sulla Ferrari 312 P, “La più bella Ferrari da corsa”, a cui ha partecipato l’autore dell’omonimo libro, Gianni Agnesa. L’appuntamento è stato organizzato dalla Scuderia Ferrari Club Sassari presieduto da Antonella Baldinu.

