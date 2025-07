La Cos 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚 o𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 s𝐚𝐫𝐝𝐚, che spera ancora nel ripescaggio in Serie D, è stata tra le protagoniste al Gran Galà del calcio sardo di Tramatza.

Una serata davvero speciale con la consegna del 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐩𝐩𝐚 d𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐄𝐜𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐅𝐞𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐥𝐞 𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫𝐞𝐬 m𝐚𝐬𝐜𝐡𝐢𝐥𝐞, due riconoscimenti che premiano il rispetto delle regole, la correttezza e i valori sportivi.

«Ma la gioia più grande - scrive la società - è stata quella di accompagnare sul palco il nostro 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐏𝐚𝐥𝐥𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢, a ritirare il premio per la 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 s𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐚 r𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞. Un riconoscimento che va ben oltre una semplice targa: Franco è il simbolo di cosa significhi vivere lo sport con passione, dedizione e umiltà. Una vita spesa al servizio dei ragazzi, delle squadre, della crescita del movimento. Per noi della Costa Orientale Sarda è un onore poter contare su una figura come la sua: in questi ultimi anni, Franco Palleschi ha rappresentato una guida silenziosa, ma fondamentale, portando esperienza, cuore e valori autentici alla nostra realtà. Grazie Franco, e complimenti a tutte e tutti per questi importanti traguardi».

Palleschi, origini laziali, è arrivato in Sardegna con la divisa del Ministero della Difesa prestando a lungo servizio alla Base militare di Capo San Lorenzo.

Arrivato in Sardegna, è stato al Castiadas, al Muravera, alla Cos. Ora è in pensione e abita a Muravera: il tempo lo dedica alla famiglia e in maniera particolare al calcio.

È lo storico segretario generale della Cos, lo è stato per anni anche col Muravera e col Castiadas. Profondo conoscitore di ogni spigolatura del regolamento Figc, si è sempre occupato della burocrazia e dei contatti fra le sue società, la Figc regionale e la Lega nazionale dilettanti.

E la domenica puntualmente è in panchina con i suoi ragazzi. Non ha mai mollato, neppure quando è arrivato qualche acciacco. Presenza importante, sempre pronto nel suo ruolo di super dirigente. Una figura stimatissima e non solo nel mondo del calcio regionale, con diversi premi federali nella sua bacheca. L'ultimo lo ha ricevuto l'altro giorno a Tramatza.

