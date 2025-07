Nicola Zunnui è il nuovo allenatore dell'Asseminese in Prima categoria.

Un mister ambizioso e di grande esperienza maturata ricoprendo importanti ruoli tecnici a Lanusei, Castiadas, Villasimius, Sanluri, Selargius e Sinnai.

«Al nuovo allenatore-scrive il sodalizio auguriamo un in bocca al lupo e buon lavoro per la stagione che sta per iniziare: siamo pronti a sostenere tutti insieme la squadra!»

