Dopo un anno di pausa per motivi di studio, Giulia Corda rientra nel roster della Virtus Cagliari per affrontare la prossima stagione di Serie A2 Femminile. Classe 2005, playmaker cresciuta nel vivaio virtussino, Corda aveva lasciato la squadra dopo essere stata tra le protagoniste della promozione in A2, ottenuta due stagioni fa contro Padova.

Nel match decisivo per la promozione, Corda fu la miglior realizzatrice della Virtus con 19 punti. La categoria conquistata sul campo non fu però disputata: la giocatrice si trasferì a Praga per motivi di studio, dove ha comunque proseguito l’attività agonistica militando in un club ceco.

Ora il rientro a Cagliari, con l’obiettivo di dare continuità al progetto tecnico e contribuire alla salvezza – e, se possibile, a qualcosa di più – nel prossimo campionato. «Rientrare a casa sarà una forte emozione», ha dichiarato la giocatrice, «torno più matura e pronta per questa nuova sfida».

Corda ha iniziato a giocare a basket a 4 anni e ha mosso i primi passi nella Virtus all’età di 10, arrivando in prima squadra sotto la guida di Iris Ferazzoli. La società ha completato il roster in vista della nuova stagione, puntando anche sulla crescita del nucleo giovane e su un’identità di gioco dinamica e veloce.

