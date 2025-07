L'attaccante nigeriano Victory Igene, classe 1995, è un nuovo giocatore dell’Usinese in Promozione. Il giocatore ha iniziato la sua carriera in Sardegna con la maglia della Pagi, per poi esplodere con la Lanteri, giocando dal 2018 al 2023, totalizzando 43 reti complessive. Successivamente ha vestito le maglie di Sennori, Tempio e Villasimius.

Igene è dotato di grande istinto del gol è di una grande velocità, una pedina fondamentale per l'Usinese.

