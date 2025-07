L’Uta Calcio riparte nel segno della continuità: riconfermato in rosa Raffaele Picciau, capitano e trequartista classe ’86.

Da quattro stagioni guida la squadra con la fascia al braccio, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Anche nel nuovo corso tecnico guidato da Maurizio Podda, Picciau sarà protagonista, portando esperienza e qualità nel cuore del gioco. La società ha scelto di puntare ancora su di lui per dare stabilità al gruppo e accompagnare la transizione verso una nuova fase del progetto sportivo.

La società, sui propri social scrive: «Quando parliamo di Uta Calcio 2020, non possiamo fare a meno di pronunciare con orgoglio il nome di Raffaele Picciau. Per quattro anni consecutivi ha indossato la fascia da capitano, ma la sua leadership va ben oltre un simbolo sul braccio: è l’anima del nostro spogliatoio, la voce che guida, l’esempio che ispira. Raffaele è molto più di un giocatore. È un pilastro portante della società, un punto di riferimento per i compagni, per i mister, per i dirigenti e per tutti i tifosi che credono in questo progetto. Non servono molte parole per descrivere Raffa: basta guardarlo negli occhi, seguire i suoi passi e capire cosa significa davvero indossare questa maglia, che è cucita nel suo cuore. Grazie Picc, per ciò che sei e per ciò che rappresenti ogni singolo giorno. Capitano - Compagno - Colonna - Famiglia. Questo è Raffaele Picciau».

