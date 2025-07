La Società Calcio Pirri con il suo Direttore Sportivo Stefano Siddi ha raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive del calciatore Luigi Denis Usai. Nato a Böblingen (vicino a Stoccarda) in Germania il 7 febbraio del 1996, il difensore è originario di Villanovatulo, in provincia di Cagliari.

Usai ha dato i primi calci a un pallone col Villanovatulo. Per 10 anni anni ha militato nel settore giovanile del Cagliari dividendo lo spogliatoio tra gli altri con Barella e Deiola. Poi, le esperienze nella penisola in Serie D a Genova con il Sestri Levante e in Serie C a Vibo Valentia (Calabria) con la Vibonese.

Al ritorno nell’isola, Usai ha indossato le maglie di Monastir, Tonara (vincendo la Coppa Italia), Samassi, Iglesias, Atletico Cagliari, Villanovatulo e Meana Sardo. Per ora, ci sono i colori rossoblù del Pirri.

© Riproduzione riservata